Кобяков отметил оптимизм западных инвесторов на ПМЭФ по возвращению в Россию

Западный бизнес пытается аккуратно прощупать возможность вернуться на российский рынок, что наглядно показал Петербургский международный экономический форум. Об этом на брифинге по итогам ПМЭФ-2026 заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию», — подчеркнул он.

Кобяков напомнил, что впервые за десятилетие мероприятие посетила официальная делегация США. Чиновник отметил, что в этом есть заслуга американского лидера Дональда Трампа, который смог вывести отношения двух стран из «переговорного тупика», который образовался из-за необдуманных действий его предшественника Джо Байдена.

Кобяков также сообщил, что контрактов на сумму более 6,6 триллионов рублей заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Мероприятие проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».