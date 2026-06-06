Кобяков: На ПМЭФ заключили контракты на сумму более 6,6 трлн рублей

Контрактов на сумму более 6,6 триллионов рублей заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такие данные привёл советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.





«В мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей», — уточнил чиновник.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) прошёл с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», страной-гостем выступило Королевство Саудовская Аравия. Ключевые события деловой программы: пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина 5 июня и его встреча с руководителями мировых информационных агентств, состоявшаяся днём ранее.