Путин поблагодарил модератора ПМЭФ Мохан и помог президенту Танзании

Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума завершилась. После выступлений Владимир Путин поблагодарил ведущую Гиту Мохан за совместную работу и назвал её очаровательной.

Владимир Путин поблагодарил Гиту Мохан за совместную работу. Видео © Life.ru

Также российский лидер проявил внимание к президенту Танзании Самии Сулуху Хасан — он заботливо снял с неё микрофон по окончании мероприятия.

Гита Мохан — индийская журналистка из медиахолдинга India Today. Российские зрители запомнили её по декабрю 2025 года, когда она вместе с коллегой Анджаной Ом Кашьяп взяла интервью у российского президента. Тот разговор стал первым за почти 20 лет, который Путин дал индийскому телевидению. Беседа продлилась около полутора часов, и сама Мохан назвала её «интервью мечты», подчеркнув, что глава государства не ставил никаких ограничений для журналистов. В активе ведущей также репортажи из Донецка, Луганска и Херсона.

Ранее стало известно, что выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2026 заняло 45 минут. Это одна из самых сжатых речей главы государства на площадке форума за последнее время. Похожего хронометража речь российского лидера достигала пять лет назад. В предыдущие годы выступления президента нередко ставили рекорды длительности. Самой продолжительной оказалась речь 2023 года — около 1 часа 19 минут. В 2022 году Путин говорил 1 час 14 минут, в 2024-м — ровно час, а в прошлом сезоне — 55 минут.