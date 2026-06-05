Выступление Путина на ПМЭФ заняло 45 минут

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2026 продлилось 45 минут. За последние годы это стало одной из самых ёмких речей главы государства на площадке форума.

Примерно столько же выступление российского лидера занимало пять лет назад. В последние годы программные заявления Путина на ПМЭФ нередко били рекорды по продолжительности. Самой длинной стала речь 2023 года — около 1 часа 19 минут. В 2022 году выступление президента длилось примерно 1 час 14 минут, в 2024-м — ровно час, а в прошлом году — 55 минут.

До этого одной из наиболее продолжительных была 49-минутная речь на форуме 2012 года. В 2021 году выступление Путина также заняло около 45 минут.

В прежние годы средняя продолжительность речи президента России на ПМЭФ составляла примерно полчаса. Так было в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. Самыми короткими стали выступления 2018 и 2017 годов — около 20 минут. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

Как ранее писал Life.ru, Путин выступил на пленарном заседании с большой речью. После этого слово взяли иностранные участники сессии, а затем начнётся дискуссия. Большая часть вопросов, как ожидается, адресована российскому лидеру. В заседании участвуют президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.