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9 июня, 08:47

Исус Христос умер в Казани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Исус Христос умер в Казани — житель города, ставший знаменитым несколько лет назад, скончался в своей квартире.

По данным Mash, тело 46-летнего мужчины обнаружили полицейские в квартире. Исус — в миру Евгений — злоупотреблял спиртным и некоторое время назад перестал выходить из дома. Соседи пожаловались на неприятный запах из его жилища и вызвали полицию. Выяснилось, что мужчина скончался. Смерть, предварительно, не носит криминальный характер.

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Напомним, житель Казани по имени Исус Христос стал известен на всю страну, когда получил два года условно за фиктивную регистрацию 45 мигрантов у себя в квартире. 45-летний мужчина сменил имя на Исус Петрович Христос в 2020 году, а в начале 2026 года суд постановил восстановить прежнее имя гражданина.

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Александра Вишнякова
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