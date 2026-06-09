Исус Христос умер в Казани
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Исус Христос умер в Казани — житель города, ставший знаменитым несколько лет назад, скончался в своей квартире.
По данным Mash, тело 46-летнего мужчины обнаружили полицейские в квартире. Исус — в миру Евгений — злоупотреблял спиртным и некоторое время назад перестал выходить из дома. Соседи пожаловались на неприятный запах из его жилища и вызвали полицию. Выяснилось, что мужчина скончался. Смерть, предварительно, не носит криминальный характер.
Напомним, житель Казани по имени Исус Христос стал известен на всю страну, когда получил два года условно за фиктивную регистрацию 45 мигрантов у себя в квартире. 45-летний мужчина сменил имя на Исус Петрович Христос в 2020 году, а в начале 2026 года суд постановил восстановить прежнее имя гражданина.
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