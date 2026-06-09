Исус Христос умер в Казани — житель города, ставший знаменитым несколько лет назад, скончался в своей квартире.

По данным Mash, тело 46-летнего мужчины обнаружили полицейские в квартире. Исус — в миру Евгений — злоупотреблял спиртным и некоторое время назад перестал выходить из дома. Соседи пожаловались на неприятный запах из его жилища и вызвали полицию. Выяснилось, что мужчина скончался. Смерть, предварительно, не носит криминальный характер.