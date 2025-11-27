Адольф Гитлер из Намибии отрёкся от имени

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона официально отказался от своего среднего имени и теперь будет называться «Адольф Уунона». Об этом сообщило издание Namibian со ссылкой на заявление самого лидера округа Омпунджа.

«Адольф Гитлер Уунона, член совета избирательного округа Омпунджа в регионе Ошана, убрал имя «Гитлер» из своего удостоверения личности. Он говорит, что больше не хочет, чтобы к нему обращались по имени, данному при рождении», — пишет издание.

Уунона предпочитает, чтобы к нему обращались по первому имени, поскольку второе не отражает настоящий характер и жизненные устремления. Тем более, оно создавало некоторые трудности, особенно в прошлом, когда люди называли его «Адольфом Гитлером» и относились с подозрением, связывая с лидером нацисткой Германии. Он также пояснил, что родители, выбирая такое имя, не понимали, с какими историческими событиями оно связано.

Напомним, что политик Адольф Уунона в пятый раз подряд одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа, подтвердив свой статус лидера. При этом жители отмечали, что он не занимается развитием региона, а дороги, больницы и школы пришли в плохое состояние.