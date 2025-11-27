Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 11:51

Адольф Гитлер вновь победил на выборах в Африке

Обложка © namibian.com.na

Обложка © namibian.com.na

В Намибии 59-летний политик Адольф Гитлер Уунона вновь одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа. Это уже пятый раз, когда он получает мандат, уверенно оставаясь лидером своего округа.

Несмотря на вызывающее ассоциации имя, сам Уунона ранее подчёркивал, что не имеет никакого отношения к нацистскому диктатору — имя было выбрано его родителями, и в Намибии не воспринималось так, как в Европе.

Намибия была немецкой колонией до начала XX века, поэтому некоторые местные жители до сих пор носят немецкие имена, не связывая их с историческими фигурами.

Страны Карибского бассейна и Африки потребовали от Британии репарации за работорговлю
Страны Карибского бассейна и Африки потребовали от Британии репарации за работорговлю

Напомним, что горожане настроены к Адольфу Гитлеру скептически. Его обвиняют, что он не занимается развитием региона, а дороги, больницы и школы пришли в плохое состояние. Однако на последних выборах он набрал 85% голосов избирателей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • намибия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar