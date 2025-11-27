В Намибии 59-летний политик Адольф Гитлер Уунона вновь одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа. Это уже пятый раз, когда он получает мандат, уверенно оставаясь лидером своего округа.

Несмотря на вызывающее ассоциации имя, сам Уунона ранее подчёркивал, что не имеет никакого отношения к нацистскому диктатору — имя было выбрано его родителями, и в Намибии не воспринималось так, как в Европе.

Намибия была немецкой колонией до начала XX века, поэтому некоторые местные жители до сих пор носят немецкие имена, не связывая их с историческими фигурами.

Напомним, что горожане настроены к Адольфу Гитлеру скептически. Его обвиняют, что он не занимается развитием региона, а дороги, больницы и школы пришли в плохое состояние. Однако на последних выборах он набрал 85% голосов избирателей.