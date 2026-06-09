Сибирячке, родившей возле подъезда, помогли прохожие и соседка-врач

В Новосибирске женщина родила ребёнка прямо на улице, а помощь ей оказали случайные прохожие и соседка-врач. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошёл на улице города, где женщине внезапно начались роды. По словам очевидцев, рядом с ней находилась мать, которая также пыталась помочь. Один из местных жителей вызвал соседку-врача, чтобы оказать экстренную помощь. После рождения ребёнка пуповину перерезали на месте, а новорождённым оказался мальчик. В региональном Минздраве сообщили, что не могут раскрывать информацию о состоянии ребёнка из-за врачебной тайны.

Ранее в штате Нью-Йорк (США) зафиксирован инцидент, связанный с нарушением прав задержанной женщины, у которой начались роды прямо в зале суда. Речь идёт о 33-летней Саманте Радаццо, арестованной по обвинению в хранении наркотиков. Женщина находилась в наручниках и была прикована к скамье подсудимых, когда у неё внезапно начались роды.