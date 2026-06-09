Непомнящий оказался злопамятным: Как гроссмейстер припомнил американцу отсутствие манер

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему не стал пожимать руку американцу Хансу Ниманну перед стартом международного турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте.

По словам Непомнящего, причина не в шахматах как таковых, а в поведении соперника во время их последней очной партии и после неё. Россиянин отметил, что был крайне недоволен тем, как Ниманн вёл себя за доской. Непомнящий признал, что американец провёл против него сильную игру, однако поведение соперника, по его словам, оставили неприятное впечатление.

«Ему стоит научиться манерам», — заявил российский гроссмейстер в интервью ChessBase India.

По словам россиянина, после матча американец перестал отвечать на сообщения, хотя подобные ситуации обычно стараются обсуждать лично. Гроссмейстер считает, что Ниманн предпочёл избежать разговора, «испариться» и затем написать несколько постов в соцсетях. Непомнящий назвал такой подход неприличным.

Видео © Telegram/UzChess

Ранее в соцсетях разошлось видео с жеребьёвки турнира в Ташкенте. На кадрах Непомнящий по очереди жмёт руки участникам UzChess Cup Masters, но проходит мимо Ниманна. Американец после этого бросает неодобрительный взгляд ему в спину.

Конфликт между шахматистами тянется ещё с 2022 года, когда чемпион мира Магнус Карлсен после поражения от Ниманна обвинил его в мошенничестве. Непомнящий тогда поддержал норвежца. В августе 2023 года стороны пришли к мировому соглашению, однако, судя по последнему эпизоду, отношение российского гроссмейстера к американцу осталось прохладным.

Очная партия Непомнящего и Ниманна на турнире запланирована на 14 июня в восьмом туре.