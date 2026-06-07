Отказ в уважении: Гроссмейстер из России проигнорировал американца со шлейфом читерского скандала

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий публично отказался от рукопожатия с американским шахматистом Хансом Ниманном. Инцидент произошёл во время церемонии жеребьёвки турнира UzChess Cup Masters, который проходит в эти дни в столице Узбекистана Ташкенте.

Наш спортсмен поприветствовал всех участников соревнования, однако намеренно проигнорировал протянутую руку оппонента из США. Прямая встреча соперников за шахматной доской запланирована на 14 июня.

Напомним, что конфликт между шахматистами начался в 2022 году. Чемпион мира Магнус Карлсен, проиграв Ниманну, обвинил того в мошенничестве. Непомнящий тогда занял сторону норвежца. Хотя в августе 2023 года стороны пришли к мировому соглашению, российский гроссмейстер, судя по всему, сохранил неприязненное отношение к оппоненту.

Ранее 11-летний российский шахматист Роман Шогджиев выполнил первую гроссмейстерскую норму, став самым юным шахматистом, достигшим такого успеха. Историческое событие произошло на открытом чемпионате Азии в Улан-Баторе.