Протест против читера? Российский шахматист проспал ЧМ по блицу и не вышел в плей-офф

Российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию против американца Ханса Моке Ниманна на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке и получил техническое поражение, в итоге ему не хватило набранных очков для выхода в 1/4 финала.

«Я пошёл в свой номер в отеле, чтобы быстро подготовиться, а потом уснул. Когда я проснулся, было уже слишком поздно. Мне не повезло», — сказал Дубов NRK и объяснил, что он не может контролировать джетлаг, в ответ на вопрос, был ли это на самом деле протест против Ниманна.

Позже Ниманн, которого более 100 раз обвиняли в жульничестве, написал в соцсети Х, что «трусость — это отсутствие характера», и предложил сыграть с Дубовым в блиц на любых условиях. Шахматист заявил о готовности оплатить сопернику проезд и проживание, а также отдать $10 тысяч на благотворительность в случае поражения.