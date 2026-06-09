В России с начала года не открылось ни одного универмага

В России с начала 2026 года не открылось ни одного нового универмага. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на отчёт консалтинговой компании CORE.XP.

Для рынка это резкий контраст с 2023 годом, когда формат показал десятилетний рекорд: тогда появились объекты общей площадью 76 тыс. кв. м.

К универмагам аналитики относят крупные мультибрендовые магазины с единой концепцией. В отличие от торгового центра, где под одной крышей работают разные арендаторы, такой формат обычно управляется как единое пространство с общей логикой выкладки, сервиса и ассортимента.

От супермаркета универмаг отличается тем, что не делает ставку на продукты и товары повседневного спроса. Его основа — одежда, обувь, аксессуары, косметика, товары для дома и другие категории, объединённые в одном магазине.

В 2024 году такие площадки открылись на 12 тыс. кв. м, а в 2025-м — на 17 тыс. кв. м. К лету 2026 года их совокупная площадь в России достигла 300 тыс. кв. м. С мая прошлого года заработали только три объекта на 3000 кв. м, все — от одного оператора Slava Concept. За тот же период закрылись 35 комплексов.

Одной из причин спада называют изменение покупательских привычек. Люди реже приходят в такие пространства просто посмотреть ассортимент и всё чаще выбирают товары заранее в онлайне. На этом фоне посещаемость площадок в 2025 году снизилась на 3%, а с начала 2026-го просела еще на 2%.

Ранее Life.ru писал, что в Росси собираются закрыть около 10% универмагов. В итоге на рынке останутся только самые сильные игроки, способные выдержать конкуренцию с ведущими маркетплейсами.