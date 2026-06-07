Москвичка полутора лет заказала на маркетплейсе более 100 товаров на 139 тысяч рублей

Московский суд обязал маркетплейс вернуть женщине 139 тысяч рублей. Её полуторагодовалая дочка случайно нажала в приложении кнопку «оформить заказ» — в корзине лежало 102 товара. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Женщина сразу попыталась отменить заказ, но ей отказали, потому что товар уже передали на сборку и отправку. После того как посылка пролежала в пункте выдачи весь срок хранения, маркетплейс списал деньги с карты и выставил отрицательный баланс в личном кабинете.

Суд, который длился несколько лет, в итоге встал на сторону покупательницы. Судьи признали, что отказывать в отмене ошибочного заказа до того, как товар попал в пункт выдачи, незаконно. Маркетплейсу пришлось вернуть деньги, а также заплатить компенсацию морального вреда, штраф и нотариальные расходы.

В Мосгорсуде уточнили, что 102 товара стоили 139 тысяч рублей. Суд подчеркнул: женщина попыталась отказаться от заказа сразу же, а маркетплейс нарушил закон «О защите прав потребителей». Правда, решение пока не вступило в силу — его можно обжаловать.

Ранее в России предложили обязать маркетплейсы вводить двухфакторную проверку возраста при покупке товаров с пометкой «18+». По нынешним правилам, площадки должны ставить возрастную маркировку, а на пунктах выдачи — сверять паспорт покупателя. Но на деле, говорит депутат, сотрудники отдают заказ любому, кто назовёт код, — даже школьнику.