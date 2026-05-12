Паспортный контроль на ПВЗ не работает: В России могут ужесточить проверку возраста при онлайн-заказах

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил обязать маркетплейсы вводить двухфакторную верификацию возраста при покупке товаров с пометкой «18+». С такой инициативой он выступил в беседе с РИА «Новости».

Сейчас правила обязывают площадки ставить возрастную маркировку, а на пунктах выдачи сверять паспортные данные покупателя. Но на практике, сетует парламентарий, сотрудники отдают заказ любому, кто назовёт код, — хоть младшекласснику. Родители бьют тревогу, общественные организации приводят пугающие примеры, а бизнес продолжает делать вид, что ничего не происходит.

По замыслу Свищева, просто подтверждения через смс недостаточно. Нужен второй барьер: например, сканирование паспорта или биометрия. Без подтверждённого возраста система попросту не должна отправлять заказ в сборку. Также депутат предлагает усилить контроль в пунктах выдачи — требовать оригинал документа и сверять лицо, а маркетплейсы — ежемесячно сдавать в Роспотребнадзор отчёты о забракованных заявках от подростков.

«Технически любая площадка может настроить систему так, чтобы без подтверждённого возраста заказ просто не уходил в сборку. Но это снижает продажи, и бизнес предпочитает закрывать глаза. Пока глаза закрыты, дети получают опасные «игрушки». А расплачиваются потом своим здоровьем и чужими судьбами. Это не рыночные отношения, это безответственность, граничащая с преступной халатностью. Пусть платформы перестанут зарабатывать на том, что потом калечит детей. Человеческий подход к бизнесу никто не отменял», — заключил Свищев.

