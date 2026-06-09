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9 июня, 10:25

На границе Украины и Румынии нашли тело неизвестного мужчины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Пограничный наряд обнаружил тело неизвестного мужчины в труднодоступной горной местности на украинско-румынском участке границы. Погибшего нашли во время патрулирования примерно в 3,5 км от государственной линии. Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Точное место происшествия не называется. На участок вызвали спасателей и полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства его смерти. В Госпогранслужбе Украины уточнили, что опасные горные районы рядом с Румынией есть на юге Ивано-Франковской, западе Черновицкой и востоке Закарпатской областей.

Ведомство призвало граждан не рисковать и не передвигаться по труднодоступным приграничным территориям. Там особенно опасно при плохой погоде: горы могут быстро стать ловушкой.

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Полина Никифорова
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