На границе Украины и Румынии нашли тело неизвестного мужчины

Пограничный наряд обнаружил тело неизвестного мужчины в труднодоступной горной местности на украинско-румынском участке границы. Погибшего нашли во время патрулирования примерно в 3,5 км от государственной линии. Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Точное место происшествия не называется. На участок вызвали спасателей и полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства его смерти. В Госпогранслужбе Украины уточнили, что опасные горные районы рядом с Румынией есть на юге Ивано-Франковской, западе Черновицкой и востоке Закарпатской областей.

Ведомство призвало граждан не рисковать и не передвигаться по труднодоступным приграничным территориям. Там особенно опасно при плохой погоде: горы могут быстро стать ловушкой.

Ранее в горах на юге Крыма нашли тело пропавшего студента. Обстоятельства его гибели уточняются. Молодого человека искали на протяжении восьми суток.