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7 июня, 18:54

Воюющие картели оставили чудовищное послание в мексиканском городе Чильпансинго

Четыре обезглавленных тела нашли в авто у здания Заксобрания в Мексике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

В столице мексиканского штата Герреро, городе Чильпансинго, неподалёку от здания местного Законодательного собрания обнаружен автомобиль с четырьмя обезглавленными телами внутри. Об этом сообщает DailyStar со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Власти связывают произошедшее с многолетним противостоянием двух преступных синдикатов — «Картель де ла Сьерра» и «Лос Ардильос», которые ведут ожесточённую борьбу за передел рынка незаконного оборота наркотиков. За последние месяцы их конфликт лишь усилился, спровоцировав волну вооружённых столкновений и резкое обострение криминогенной обстановки в ряде районов.

Герреро на протяжении долгого времени остаётся одной из самых неблагополучных и опасных территорий Мексики. Местные власти пока не комментируют, удалось ли установить личности погибших и есть ли задержанные по этому делу.

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Ранее в башкирском Салавате местные жители наткнулись у реки на заколоченный холодильник, внутри которого лежало тело мужчины. Вскоре был задержан 35-летний горожанин по подозрению в убийстве — сейчас он заключён под стражу.

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Юрий Лысенко
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