Российский путешественник добрался до небоскребов Дубая на авто, купленном по цене айфона

Житель Ставропольского края Иван Кочетков осуществил необычное автомобильное путешествие. Мужчина доехал из России до Дубая на «Жигулях», которые обошлись ему всего в 57 тысяч рублей.

«Почему именно Дубай? Почему именно «Жигули»? Это самая дешёвая машина, которую я купил за 57 тысяч рублей, и один из самых дорогих городов мира», — рассказал путешественник в беседе с 360.ru.

Он отказался от оформления дорогого международного автомобильного паспорта. Вместо этого на границах разных стран россиянин оформлял временный ввоз транспорта. Самым тяжёлым участком маршрута оказался Ирак. Из-за сильной жары и переутомления Кочетков потерял сознание в пути, но всё же смог добраться до конечной точки.

До этого, на границе с Грузией, таможенникам не понравилась машина, расписанная пожеланиями друзей. Мужчине пришлось удалить надписи. Также путешественник признался, что постоянно вслушивался в звуки мотора — очень боялся поломки в дороге.

Самым эмоциональным моментом стала встреча рассвета у небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае. Сейчас Кочетков продолжает отдых в ОАЭ и уже продумывает новые автомобильные маршруты.

А ранее Life.ru писал, что путешественник из России направился из Казани в Алматы во имя дружбы народов. В пути Никита Кузнецов повстречал семейную пару Павла Шабалина и Тамару Погосян, которые также поставили себе цель пройти пешком большое расстояние — из Москвы во Владивосток.