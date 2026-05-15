Российский путешественник направился из Казани в Алматы во имя дружбы народов

Россиянин Никита Кузнецов, который ранее пешком дошёл от Казани до Иерусалима, отправился в новый пеший поход, на этот раз до Алматы. На данный момент путешественник преодолел 173 километра, несмотря на переменчивую погоду, и уже получил угощения от встретившихся по дороге людей. По данным kp.ru, маршрут пролегает через Набережные Челны, Уфу и далее к границам Казахстана.

В пути Кузнецов повстречал семейную пару Павла Шабалина и Тамару Погосян, которые также поставили себе цель пройти пешком большое расстояние — из Москвы во Владивосток. Сам он вложил в своё путешествие не просто спортивный интерес, а символический смысл, мечтая, что навстречу ему из Алматы выйдет другой доброволец.

«Наша встреча должна стать доброй историей о дружбе, взаимном уважении и открытости. Пожав друг другу руки, мы покажем всему миру, как дружны Россия и Казахстан», — подчеркнул путешественник.

Ранее путешественник Алексей, известный как Саша Конь, погиб в Брянской области после атаки украинского беспилотника. Он получил смертельную травму головы от удара FPV-дрона.