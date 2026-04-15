Знаменитый путешественник Юрий Маслобоев погиб, провалившись под лёд в Сибири

Известный российский путешественник Юрий Маслобоев провалился под лёд на Новосибирском водохранилище, прибывшие медики не смогли его откачать. О смерти мужчины пишет ТАСС со ссылкой на его друга Александра Орлова. Маслобоев известен тем, что пересёк Индийский океан на надувном катамаране, а также был участником многих морских экспедиций.

«Да, Юрий погиб», — подтвердил Орлов. Он пояснил, что Маслобоев часто выходил на лёд, но всегда в безопасном месте. На этот раз он зачем-то пошёл к дамбе. По мнению Орлова, его друг почувствовать себя плохо и поспешил за помощью к месту, где были люди.

Собеседник агентства добавил, что в свои 65 лет путешественник продолжал вести активныей образ жизни и был в хорошей спортивной форме.

В муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) подтвердили гибель мужчины. Там отметили, что звонок о нахождении человека в воде поступил от случайных прохожих. Маслобоева вытащили спасатели, он был без гидрокостюма и без спасательного жилета. По предварительной версии, он случайно провалился под лёд.

Ранее в Уфе 13-летняя школьница провалилась под лёд, пытаясь спасти мужчину, которому, как показалось, стало плохо. Позже выяснилось, что рыбак просто уснул пьяным на озере Кашкадан. Очевидцы вызвали спасателей и вытащили школьницу — с ней всё в порядке.