В Уфе школьница провалилась под лёд на озере, пытаясь спасти пьяного рыбака

В Уфе 13-летняя школьница провалилась под лёд, пытаясь спасти мужчину, которому, как показалось, стало плохо. Позже выяснилось, что рыбак просто уснул пьяным на озере Кашкадан, пишет телеграм-канал «БашДТП».

На озере в Уфе девочка-подросток провалилась под лёд, пытаясь помочь пьяному мужчине.

Инцидент произошёл днём. Девочка заметила, что мужчина лежит на льду без движения, и попыталась помочь ему самостоятельно, но сама провалилась в воду. Очевидцы вызвали спасателей и вытащили школьницу — с ней всё в порядке.

Рыбака позже достали на специальных санях. Как оказалось, он просто уснул после выпитого. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что на Режевском городском пруду в Свердловской области трое детей провалились под лёд, один ребёнок погиб. Дети находились на водоёме без присмотра взрослых. Восьмилетняя девочка выбралась из воды сама, а семилетнего мальчика вытащил из полыньи его девятилетний товарищ. Одного ребёнка спасти не удалось. Прокуратура начала расследование, семья погибшего состояла на учёте в органах системы профилактики.