5 апреля, 09:45

Трое детей провалились под лёд в Свердловской области, одного спасти не удалось

Трагедия разыгралась на Режевском городском пруду в Свердловской области. Трое детей, вышедших на тонкий лёд без присмотра взрослых, провалились в воду. В результате один ребёнок утонул.

Восьмилетняя девочка чудом сумела выбраться самостоятельно, а семилетнего мальчика вытащил из полыньи его девятилетний товарищ. Однако, несмотря на отчаянные усилия, одного ребёнка спасти не удалось. Прокуратура уже приступила к расследованию, чтобы выяснить все детали гибели.

В прокуратуре добавили, что семья погибшего ребёнка состояла на учёте органов системы профилактики.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лёд на реке Ахтуба и погиб. Ребёнок гулял по льду возле села Михайловка, провалился в воду и утонул. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

