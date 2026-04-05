Трое детей провалились под лёд в Свердловской области, одного спасти не удалось

Трагедия разыгралась на Режевском городском пруду в Свердловской области. Трое детей, вышедших на тонкий лёд без присмотра взрослых, провалились в воду. В результате один ребёнок утонул.

Восьмилетняя девочка чудом сумела выбраться самостоятельно, а семилетнего мальчика вытащил из полыньи его девятилетний товарищ. Однако, несмотря на отчаянные усилия, одного ребёнка спасти не удалось. Прокуратура уже приступила к расследованию, чтобы выяснить все детали гибели.

В прокуратуре добавили, что семья погибшего ребёнка состояла на учёте органов системы профилактики.

