Талибам* и чиновникам Афганистана запретили пользоваться смартфонами

Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада издал устный приказ, запрещающий использование смартфонов членами группировки и государственными служащими. Об этом сообщает KabulNow и Afghanistan International.

Этот приказ был озвучен на встрече Ахундзады с руководителями военных судов, полиции и разведки «Талибана»* из восьми зон страны. Далее, департамент по контролю и наблюдению за исполнением указов направил это распоряжение в военные суды восьми регионов. Нарушители будут признаны преступниками и переданы в военные суды.

Для контроля за каждым подопечным ведётся специальный список, содержащий его имя, должность, место работы, оператора мобильной связи и номер телефона. По информации KabulNow, начальник полиции района Бармал в провинции Пактика и 14 его подчиненных уже избавились от своих смартфонов.

Кроме того, как передаёт Afghanistan International, незадолго до этого департамент исламского образования Министерства образования «Талибана»* издал документ, запрещающий студентам проносить смартфоны в школы и религиозные учебные заведения.

Ранее в Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы* применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских. Местные жители также заявили об усилении патрулирования улиц.

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