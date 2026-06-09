Президент России Владимир Путин провел встречу с Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Ключевой темой беседы стало развитие отечественной исследовательской инфраструктуры, в частности — прогресс в реализации проекта мегасайенс «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов), строящегося в наукограде Кольцово под Новосибирском.

В ходе доклада Валерий Фальков подчеркнул, что создание «СКИФа» стало ответом на запрос научного сообщества, поддержанный президентом ещё в 2018 году. Установка обладает уникальными характеристиками, не имеющими аналогов в мире, и опирается на принципы автофазировки, открытые советским физиком Владимиром Векслером в 1944 году.

Глава Минобрнауки доложил Путину о ходе реализации проекта «СКИФ»

Комплекс включает 34 здания и сооружения общей площадью около 87 тыс. кв. метров. Проект объединил усилия ведущих научных центров, включая Институт ядерной физики им. Будкера, Институт катализа им. Борескова и Курчатовский институт. На текущем этапе уже построено семь экспериментальных станций, при этом заложена технологическая возможность расширения их количества до 30.

Благодаря принятию специальной программы в 2020 году и своевременному финансированию, проектирование началось оперативно, а в 2022 году объект вышел на стадию активного строительства.

По словам министра, данная инфраструктура станет мощным центром притяжения для молодых ученых и исследователей, обеспечивая технологический суверенитет и возможности для проведения фундаментальных и прикладных научных работ на мировом уровне.

Ранее Путин заявил, что новейшие работы молодых российских учёных вселяют уверенность в устойчивом и динамичном развитии отечественной науки. Он добавил, что работы молодых учёных нацелены на достижение результатов как национального, так и мирового масштаба.