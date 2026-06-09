Польские военные намерены провести учения у границ с Россией

В Польше военные предупредили жителей восточных регионов страны о начале учений «Огненная буря-26» вблизи границ с Россией. В ближайшие дни там ожидается усиленное движение солдат и военной техники, сообщила агентству PAP сержант Сабина Мазурек из 4-й Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны.

«В ходе учений в общественных местах и на дорогах могут быть видны солдаты и военная техника, выполняющие учебные задачи. Эти действия носят исключительно учебный характер и являются частью планового учебного процесса Вооружённых сил Польши», — подтвердила она.

Жителей призвали сохранять спокойствие, заверив, что военное присутствие не угрожает общественной безопасности. Одновременно людей просят не публиковать фотографии и видеозаписи солдат, техники или инфраструктуры, а также не разглашать информацию о дислокации и маршрутах передвижения войск. Водителей призвали к особой осторожности на дорогах и соблюдению указаний служб безопасности.

Ранее сообщалось, что НАТО запускает масштабные военно-воздушные учения Ramstein Flag 2026, которые в том числе пройдут на территории стран, граничащих с Россией. Манёвры проводятся уже третий год подряд и объединят представителей 19 государств. Основные этапы развернутся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. По данным Объединённого командования ВВС альянса, планируется задействовать свыше 150 самолётов, включая Boeing E-3A Sentry, и выполнять около 150 вылетов в сутки.