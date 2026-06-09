Military Watch Magazine (MWM) сообщает, что Великобритания отправила в Эстонию барражирующие боеприпасы Bolt. Их цель, по данным издания, заключается в якобы сдерживании российской агрессии против члена Североатлантического альянса.

Журнал отмечает, что размещение этих боеприпасов менее чем в 70 километрах от российской границы свидетельствует о стремлении НАТО усилить свои наступательные возможности вблизи российских рубежей, особенно на фоне конфликта на Украине.

«Bolt — это одноразовый ударный беспилотник, способный с высокой точностью обнаруживать и поражать бронетехнику и другие цели на поле боя», — уточняется в публикации.

Кроме того, британская сторона в Эстонии использует беспилотники Ghost — передовую технологию для разведки — позволяющую в режиме реального времени мониторить передвижения пехоты и техники.

Эстония ранее подтвердила, что не планирует заниматься улучшение пропускной способности погранпункта в Нарве. Зато министр обороны республики объявил, что там построят военный городок. По его словам, муниципальные власти готовы поддержать проект в июне, что позволит ускорить подготовку к государственному тендеру и обеспечить размещение сил обороны в этом районе. Чиновник назвал решение стратегическим для национальной безопасности, направленным на укрепление обороноспособности страны и усиление государственного присутствия в Нарве.