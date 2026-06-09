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Регион
9 июня, 11:23

Вороны уже оформили безлимит: В ласах Приморья появилось необычное «кабанье такси»

В Приморье вороны освоили «кабанье такси» — они катаются на спинах диких свиней

В приморских лесах зародилось диковинное партнёрство: «Кабанье такси» распахнуло свои двери. Пернатые обитатели небес, вороны, уже успели оформить себе безграничные проездные, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Вороны и дикие кабаны нашли взаимовыгодный способ передвижения в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash

Теперь птицы с ветерком несутся сквозь лесные чащи, устроившись на могучих спинах лесных хозяев – кабанов. В пути, словно опытные пассажиры, они собирают ценные дары: клочья шерсти для своих уютных жилищ и мелких обитателей лесной подстилки для пропитания. В общем, выгода налицо: кабаны избавлены от лишней шерсти, а вороны получают стройматериалы и обед в одном флаконе.

В Амурской области Пятачок и Винни-Пух подружились друг с другом в дикой природе и попали на видео
В Амурской области Пятачок и Винни-Пух подружились друг с другом в дикой природе и попали на видео

А ранее в Амурской области фотоловушка запечатлела, как бурый медведь и дикий кабан дважды устраивали совместную трапезу, не проявляя ни малейшей агрессии друг к другу. Звери кормились зерном почти полчаса, находясь буквально в метре один от другого, хотя обычно эти виды избегают тесного контакта и конкурируют за пищу. После еды медведь сразу улёгся отдыхать, а кабан спокойно отошёл на пару метров, продолжив прогулку.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Amur Mash

Наталья Демьянова
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