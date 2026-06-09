Останки солдат ВОВ нашёл житель Херсонской области, когда копался в огороде

В селе Черноморовка Херсонской области нашли останки двух советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Фото © Telegram/Павел Филипчук Глава округа

На страшную находку наткнулся местный житель, когда работал в своём огороде. Сначала он обнаружил патроны и противогаз времён войны. После этого на место вызвали сапёров. Специалисты провели раскопки и нашли в земле останки двух солдат Красной армии. По найденным предметам предполагается, что один из них был офицером, а второй — рядовым.

У одного бойца обнаружили солдатскую капсулу. Благодаря ей удалось установить имя героя — Семён Дмитриевич Вешта, 1921 года рождения, уроженец села Хуторы Хмельницкой области. Он пропал без вести в 1944 году, когда ему было всего 23 года.

Рядом с останками нашли личные вещи защитников. Их передадут на экспертизу. Есть надежда, что по номеру пистолета специалисты смогут установить имя второго бойца. Останки героев перезахоронят с христианскими и воинскими почестями. Эти бойцы не вернулись домой в 1944-м, но память о них вернулась к людям. Их подвиг — часть большой Победы, за которую они заплатили самой высокой ценой.

«Это наши герои, отдавшие свои жизни за победу над фашизмом», — подчеркнул Филипчук.

Ранее Life.ru рассказывал о других удивительных находках времён Великой Отечественной войны — от гранат во дворах до бомб на стройках. Даже спустя 80 лет следы тех боёв продолжают обнаруживать не только поисковики, но и обычные люди. Например, участники центра «Натангия» во время экспедиции «В небе над Пруссией» нашли в Багратионовске место падения советского штурмовика Ил-2, сбитого в последний год войны на подступах к Кёнигсбергу. Обломки пролежали в земле почти восемь десятилетий. Подробнее о таких находках — в материале Life.ru.