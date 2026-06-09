Досмотр с собаками перед ЧМ: Сборная Узбекистана подверглась унизительной проверке

Сборная Узбекистана по футболу прошла, возможно, избыточно жёсткую проверку безопасности в Нью-Йорке перед товарищеским матчем с Нидерландами. Об этом сообщило агентство Anadolu English. На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как членов команды проверяют после прибытия. Использовались даже служебные собаки и металлодетекторы.

Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Anadolu English

Узбекистан готовится к своему первому чемпионату мира в истории. Команда проводила в США один из заключительных контрольных матчей перед стартом турнира. На фоне подготовки к ЧМ-2026 похожие случаи уже вызвали обсуждение. Reuters ранее сообщало, что нападающего сборной Ирака Аймена Хусейна почти семь часов допрашивали в аэропорту Чикаго, а фотографу команды отказали во въезде после длительной проверки. В СМИ и соцсетях также обсуждали жёсткие проверки сборной Сенегала по прибытии в США. Эти эпизоды стали поводом для обвинений американской стороны в предвзятом отношении к командам из отдельных стран.

Официальных заявлений FIFA по ситуации со сборной Узбекистана на момент публикации не приводилось. При этом сама организация ранее подчёркивала, что не участвует в иммиграционных процедурах принимающих стран.

Чемпионат мира — 2026 станет рекордным по масштабу. Впервые в истории в нём сыграют 48 команд, а общее число матчей вырастет до 104. Чемпионат мира — 2026 станет рекордным по масштабу. Впервые в истории в нём сыграют 48 команд, а общее число матчей вырастет до 104. Подробнее — в нашем материале.