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Регион
9 июня, 12:07

Депутаты утвердили лимит в 20 банковских карт на гражданина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

На одного человека нельзя будет оформить более двадцати банковских карт — соответствующее ограничение ввели депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях. Норма включена во второй пакет законодательных мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

В первоначальной версии законопроекта фигурировала планка в пять карт на один банк, ко второму чтению этот пункт убрали. В то же время совет директоров Центробанка получит право в исключительных случаях разрешать отдельным людям превышать лимит в 20 карт.

Документ также обязывает создать единую базу для учёта всех выпущенных банковских карт. Туда кредитные организации будут передавать ИНН клиентов, сведения о количестве принадлежащих им карт и их номера. При выдаче очередной карты банк обязан свериться с этой системой, чтобы проконтролировать соблюдение нового лимита.

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Ранее сообщзалось, что депутаты Госдумы выступили с инициативой выпускать «чистые» карты без номеров и CVV-кодов. По мнению законодателей, нововведение позволит оградить граждан от действий аферистов. При потере карты или попадании её фото в чужие руки, все конфиденциальные данные становятся легкодоступными для злоумышленников. Внедрение «чистого» носителя, лишённого видимых реквизитов, полностью исключает эту угрозу.

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Вероника Бакумченко
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