В ЦБ и Минфине призвали не паниковать из-за падения фондового рынка

Индекс Мосбиржи рухнул ниже отметки в 2500 пунктов, однако в ЦБ и Минфине призывают не поддаваться панике. О текущей ситуации на фондовом рынке высказались ключевые спикеры конференции «Российский фондовый рынок — 2026», организованной НАУФОР.

«Это и дивидендный гэп, и сейчас время турбулентное. <...> Поэтому проходит период акций и такое время. Здесь важно нам не опускать руки, а продолжать ту работу, которую мы делаем, благо у нас есть и хорошие примеры того, что происходило в части наших усилий», — сказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

Замминистра финансов Иван Чебесков сравнил рынок с затаившимся тигром, который слегка присел, чтобы приготовиться к ещё большему прыжку. По его словам, российские активы по-прежнему сильно недооценены и обладают огромным потенциалом, а оценивать ситуацию нужно с учётом геополитических событий.

Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков заявил, что текущее состояние нужно просто пережить, сравнив падение с температурой при болезни: реакция защитная, но ощущается остро. Глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и вовсе посоветовал покупать активы, напомнив, что те, кто сделал это в 90-е годы, стали миллиардерами. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев добавил, что рынок умеет зарабатывать и на падении, а долгосрочные инвесторы обязательно дождутся восстановления.

Напомним, что индекс Мосбиржи снижается четвёртый месяц подряд. Утром 9 июня он пробил отметку в 2500 пунктов, чего не случалось с середины ноября прошлого года. Но к 13:02 уже отскочил до отметки 2512,50 пункта, что на 0,22% ниже закрытия предыдущей сессии.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения ставок по вкладам, укрепления рубля и слабости фондового рынка эксперты обсудили, какие инструменты могут быть интересны летом инвесторам с капиталом в один миллион рублей. Большинство специалистов советуют не изобретать велосипед и остановиться на депозите. Финансовый советник Сергей Кикевич прямо заявил, что на горизонте одного-трёх лет депозиты — самый понятный выбор. Профессор ВШЭ Тамара Теплова добавила, что сейчас главное — надёжность, а не погоня за сверхдоходностью.