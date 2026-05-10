Россиянам рассказали, куда выгодно вложить 1 млн рублей летом

На фоне снижения ставок по вкладам, укрепления рубля и слабости фондового рынка эксперты обсудили, какие инструменты могут быть интересны летом инвесторам с капиталом в 1 млн рублей. Об этом сообщает Радио РБК.

К началу мая индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые за полгода, несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5% и укрепление рубля. Банки постепенно сокращают доходность депозитов, но ставки остаются двузначными.

Большинство опрошенных специалистов сошлись во мнении, что свободные средства стоит разместить на вкладе. Финансовый советник Сергей Кикевич заявил: «Если говорить о горизонте один-три года, все очень просто: депозиты — вперёд». Профессор НИУ ВШЭ Тамара Теплова добавила, что надёжность выходит на первый план: «Да, там доходность не очень высокая. <...> Но в любом случае это относительно надёжный вариант». На 8 мая лучшие предложения среди крупных банков достигали 13,9% на три месяца и столько же на полгода. Кикевич посоветовал обратить внимание на малые организации, где ставка может доходить до 14% — вложения до 1,4 млн застрахованы АСВ.

Инвестбанкир Евгений Коган убеждён, что львиную долю портфеля сейчас должны составлять облигации — от ОФЗ до флоатеров и валютных бондов. Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев считает, что 2026 год способен стать годом долговых бумаг: длинные гособлигации, высокодоходные корпоративные выпуски и валютные инструменты выиграют от дальнейшего снижения ставок и вероятного ослабления рубля. Сергей Кикевич также выделил бескупонные облигации как способ получить доходность чуть выше депозита за фиксированный срок. Олег Абелев из «Риком-Траст» рекомендовал диверсифицировать вложения: 30–40% в ОФЗ с постоянным купоном, 20–30% в корпоративные бумаги первого эшелона и 20% в фонды денежного рынка.

В акциях эксперты советуют держать лишь небольшую долю — от 5% до 20% портфеля. Делать основную ставку на этот класс активов летом рискованно. Поддержку может оказать приближающийся сезон выплат, однако давление сохраняется: высокая ключевая ставка, геополитика и крепкий рубль. По оценке Абелева, индекс Мосбиржи останется в коридоре 2600–3000 пунктов.

Универсального инвестиционного рецепта нет, напомнил Кикевич. Прежде чем собирать портфель, необходимо сформировать подушку безопасности на три-шесть месяцев расходов и определить, сколько человек готов потерять ради заработка. Он предупредил: «Как только это начинает быть веселой штукой, это признак того, что вы не туда попали. Вы попали в какое-то казино».

