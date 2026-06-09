Минцифры и РКН предложили разблокировать Roblox

Минцифры России и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу Roblox в РФ. Поводом стали гарантии, которые игровая платформа дала российской стороне, сообщили в пресс-службе ведомства в канале МАХ.

В Минцифры сообщили, что в начале июня завершилось согласование условий с Roblox. Они касаются защиты прав и интересов российских пользователей, прежде всего детей.

Компания признала, что прежние инструменты безопасности работали недостаточно эффективно. Из-за этого на платформе могли появляться опасные для несовершеннолетних материалы, включая контент о суицидальном поведении, наркотиках и вовлечении детей в противоправные действия.

После переговоров Roblox пообещала внедрить дополнительные меры защиты. Они должны ограничить доступ детей к вредной информации и снизить риски нежелательного поведения со стороны других пользователей.

Уже в июне компания планирует запустить разделение доступа к играм по возрастным группам — Roblox Kids и Roblox Select. Также платформа подтвердила готовность бороться с контентом, который может вредить здоровью и развитию детей. В Минцифры подчеркнули, что поддерживают работу в России глобальных цифровых сервисов, если те соблюдают российское законодательство.

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в конце 2025 года. Тогда решение приняли после выявления фактов систематического распространения запрещённого и опасного контента. Мониторинг показал, что внутренняя модерация платформы не смогла обеспечить должную безопасность материалов, несмотря на неоднократные требования устранить нарушения.