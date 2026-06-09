Семья Трампа получила $2,3 млрд от криптопроектов, инвесторы потеряли столько же

Семья американского президента смогла получить не менее 2,3 миллиарда долларов от операций с криптовалютами после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, подсчитали в Reuters. При этом убытки вложившихся в эти проекты людей к концу апреля аналитики агентства оценивают примерно в ту же сумму, а число пострадавших может превышать один миллион человек.

Журналисты изучили четыре инициативы в сфере цифровых активов, так или иначе аффилированные с кланом Трампов, и заметили повторяющийся сценарий. Трампы почти не рисковали своими деньгами, зато использовали громкое имя для раскрутки, а когда на волне ажиотажа подтягивались инвесторы, семейство уже фиксировало прибыль.

Лидером по заработку для клана Трампов выступил проект World Liberty Financial, который благодаря продаже токенов принёс близким президента свыше 1,4 миллиарда долларов. Помимо него, Reuters выделило мемкоин $TRUMP, а также структуры American Bitcoin и AI Financial Corp.

В обзоре подчёркивается, что цифровые активы стали для семейства Трампов по сути идеальной бизнес-моделью старого типа: имя продаётся за большие деньги, тогда как покупатели берут на себя все риски.

Ранее сообщалось, что компания Trump Media & Technology Group, владеющая соцсетью Truth Social, отчиталась за первый квартал 2026 года с рекордными убытками. По данным агентства Bloomberg, чистая потеря структуры превысила 405 миллионов долларов. Главной причиной такого провала, как поясняется в отчёте, стали неудачные сделки с криптовалютой. В конце февраля фирма продала около двух тысяч биткоинов, когда курс цифрового актива составлял 70 тысяч долларов, что было значительно ниже его исторических максимумов.