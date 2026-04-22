Кто такой Джастин Сан и почему он судится с криптоплатформой Трампа

Криптопредприниматель Джастин Сан подал иск в федеральный суд Калифорнии против World Liberty Financial — криптопроекта, связанного с Дональдом Трампом и его семьёй. По данным Reuters, Сан требует разморозить его токены WLFI и запретить платформе ограничивать, изымать или сжигать их.

Суть конфликта — в новых правилах для ранних инвесторов. Reuters писал, что проект предложил жёстче зафиксировать часть токенов, а также прописал механизм сжигания части активов советников. Сан утверждает, что из-за заморозки своих токенов он не может голосовать против этих решений.

World Liberty Financial позиционирует себя как DeFi-платформу на стыке классических финансов и блокчейна. Reuters называл её криптовенчурой, которую активно продвигает семья Трампа, а на официальном сайте проект описывает себя как сервис для операций с токенами WLFI и стейблкоином USD1.

Широкой аудитории Сан известен не только как основатель TRON, но и как человек, который постоянно оказывается в центре громких историй вокруг крипты. В 2023 году SEC обвинила его и его компании в незарегистрированном размещении токенов TRX и BTT, манипулировании объёмами торгов и сокрытии выплат знаменитостям за продвижение криптоактивов.

Весной 2026 года Сан пошёл на мировое соглашение с SEC на 10 млн долларов. При этом, как отмечал Reuters, признания вины в рамках сделки не было. На этом фоне его конфликт с World Liberty Financial выглядит особенно громко: один из крупнейших публичных инвесторов проекта теперь судится с самой платформой.

Отдельно важно и то, что Сан был одним из крупнейших публично известных инвесторов World Liberty Financial и получил статус советника проекта. Поэтому нынешний иск — это не спор постороннего клиента с платформой, а конфликт внутри очень заметного криптопроекта, тесно связанного с окружением Трампа.