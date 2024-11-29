Китайский криптомиллионер съел банан, купленный на аукционе за $6 млн

В Гонконге разразилась настоящая сенсация: китайский криптомиллионер и основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел банан, который он ранее приобрёл на аукционе Sotheby's за 6,2 миллиона долларов, сообщает AFP. Этот банан был частью произведения искусства под названием «Комедиант», созданного итальянским художником Маурицио Каттеланом. Работа представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене, и была продана на торгах 21 ноября.

Джастин Сан съел банан, купленный за 6,2 млн долларов. Видео © Х / BlockTempo

Сан исполнил своё обещание съесть банан на глазах у публики в одном из самых дорогих отелей Гонконга. Он сделал это на пресс-конференции, заявив, что фрукт «намного вкуснее, чем другие бананы». «Поедание банана на пресс-конференции может тоже стать частью истории произведения искусства», — пояснил криптомиллионер. Видео с этим событием быстро распространилось в соцсетях, вызвав бурные обсуждения.

Сан провёл параллели между концептуальным искусством и криптовалютой, отметив, что многие идеи существуют как интеллектуальная собственность в интернете, а не в физическом мире. Он также сравнил «Комедианта» с искусством NFT и децентрализованной технологией блокчейн.

После покупки банана Сан получил сертификат подлинности, подтверждающий авторство Каттелана, а также инструкцию по замене фрукта в случае его порчи. Интересно, что криптомиллионер стал третьим человеком, который съел банан из этой серии, после южнокорейского студента и нью-йоркского перформанс-художника Дэвида Датуны.

Каттелан, известный своими провокационными работами, объяснил, что «Комедиант» — это провокация, которая побуждает задуматься о ценности искусства. Дебют этого съедобного творения состоялся на выставке Art Basel в 2019 году в Майами-Бич, где оно вызвало споры о том, можно ли считать его искусством.