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21 ноября, 04:21

Приклеенный скотчем к стене банан ушёл с молотка за космические деньги и скоро будет съеден

Приклеенный скотчем к стене банан продали на аукционе за $6,2 миллиона

Приклеенный скотчем к стене банан. Обложка © Х / Sotheby&#x27;s

Приклеенный скотчем к стене банан. Обложка © Х / Sotheby's

Итальянский художник Маурицио Каттелан снова удивил мир искусства: его нашумевшее произведение «Комедиант» — банан, приклеенный скотчем к стене, — продано на аукционе Sotheby's за внушительные 6,24 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Начальная оценка лота составляла от 1 до 1,5 миллиона долларов, но итоговая цена значительно превзошла ожидания. Новый владелец арт-объекта, бизнесмен Джастин Сан, уже заявил в соцсети X, что собирается лично съесть этот банан в ближайшее время.

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Ранее Life.ru сообщал, что на аукционе Henry Aldridge and Son за $2 млн были проданы часы капитана Артура Рострона, руководившего спасательной операцией после крушения «Титаника». Эти золотые часы от Tiffany, выполненные из 18-каратного золота, были вручены Рострону в 1912 году пассажирами, которых он спас на своём судне «Карпатия».

Артём Гапоненко
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