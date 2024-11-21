Приклеенный скотчем к стене банан ушёл с молотка за космические деньги и скоро будет съеден

Итальянский художник Маурицио Каттелан снова удивил мир искусства: его нашумевшее произведение «Комедиант» — банан, приклеенный скотчем к стене, — продано на аукционе Sotheby's за внушительные 6,24 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Начальная оценка лота составляла от 1 до 1,5 миллиона долларов, но итоговая цена значительно превзошла ожидания. Новый владелец арт-объекта, бизнесмен Джастин Сан, уже заявил в соцсети X, что собирается лично съесть этот банан в ближайшее время.