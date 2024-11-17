Самый дорогой связанный с «Титаником» предмет ушёл с молотка за $2 млн

На аукционе за $2 млн (1,6 млн фунтов) были проданы часы капитана Артура Рострона, руководившего спасательной операцией после крушения «Титаника». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge and Son.

Эти золотые часы от Tiffany, выполненные из 18-каратного золота, были вручены Рострону в 1912 году пассажирами, которых он спас на своём судне «Карпатия». Среди них — вдовы известных бизнесменов Джона Джейкоба Астора, Джона Тэйера и Джорджа Уайденера, погибших при крушении. На часах выгравирована надпись: «Подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью».

Аукционный дом сообщил, что часы стали самым дорогим предметом, связанным с «Титаником», когда-либо проданным на торгах. Ранее рекорд принадлежал золотым карманным часам Джона Астора, которые в апреле этого года были проданы за 1,2 млн фунтов.

«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Трагедия унесла жизни около 1,5 тысяч человек. Судно «Карпатия» первым пришло на помощь и спасло 712 пассажиров и членов экипажа.

Позже, в ходе Первой мировой войны, «Карпатия» встретила собственную трагедию: 17 июля 1918 года она была потоплена немецкой подлодкой U-56 у побережья Ирландии.