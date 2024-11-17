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17 ноября, 20:17

Самый дорогой связанный с «Титаником» предмет ушёл с молотка за $2 млн

Часы капитана судна «Карпатия», спасшего пассажиров «Титаника», проданы за $2 млн

На аукционе за $2 млн (1,6 млн фунтов) были проданы часы капитана Артура Рострона, руководившего спасательной операцией после крушения «Титаника». Обложка © Henry Aldridge and Son

На аукционе за $2 млн (1,6 млн фунтов) были проданы часы капитана Артура Рострона, руководившего спасательной операцией после крушения «Титаника». Обложка © Henry Aldridge and Son

На аукционе за $2 млн (1,6 млн фунтов) были проданы часы капитана Артура Рострона, руководившего спасательной операцией после крушения «Титаника». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge and Son.

Эти золотые часы от Tiffany, выполненные из 18-каратного золота, были вручены Рострону в 1912 году пассажирами, которых он спас на своём судне «Карпатия». Среди них — вдовы известных бизнесменов Джона Джейкоба Астора, Джона Тэйера и Джорджа Уайденера, погибших при крушении. На часах выгравирована надпись: «Подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью».

Аукционный дом сообщил, что часы стали самым дорогим предметом, связанным с «Титаником», когда-либо проданным на торгах. Ранее рекорд принадлежал золотым карманным часам Джона Астора, которые в апреле этого года были проданы за 1,2 млн фунтов.

«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Трагедия унесла жизни около 1,5 тысяч человек. Судно «Карпатия» первым пришло на помощь и спасло 712 пассажиров и членов экипажа.

Позже, в ходе Первой мировой войны, «Карпатия» встретила собственную трагедию: 17 июля 1918 года она была потоплена немецкой подлодкой U-56 у побережья Ирландии.

Носовая часть «Титаника» осталась без пятиметрового фрагмента ограждения палубы
Носовая часть «Титаника» осталась без пятиметрового фрагмента ограждения палубы

Тем временем во Франции продали на аукционе рекордно крупный скелет динозавра. Останки апатозавра ушли с молотка за 6 миллионов евро.

Анатолий Цейко
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