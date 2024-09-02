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2 сентября, 19:16

Носовая часть «Титаника» осталась без пятиметрового фрагмента ограждения палубы

Носовая часть «Титаника» до и после обрушения перил. Обложка © X / RMS Titanic, Inc. / RMS Titanic, Inc.

Носовая часть «Титаника» до и после обрушения перил. Обложка © X / RMS Titanic, Inc. / RMS Titanic, Inc.

Почти пятиметровая секция ограждения левого борта «Титаника» отломилась от палубы и рухнула на дно океана. Повреждения были выявлены в ходе последней экспедиции к затонувшему в 1912 году пассажирскому лайнеру, сообщила компания RMS Titanic Inc., опубликовав свежие снимки корабля.

«На протяжении десятилетий нос был свидетельством стойкости его силы и гордости. Радикальное изменение в прославленном образе является напоминанием о том, что «Титаник» приходит в упадок, и укрепляет нашу решимость сохранить его наследие», — отметили в организации.

«Титаник» после обрушения перил. Видео © X / RMS Titanic, Inc.

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К слову, прошлые экспедиции глубоководных аппаратов к «Титанику» не фиксировали никаких изменений. Даже на самой чёткой в истории видеозаписи затонувшего лайнера, снятой в формате 8K, металлические поручни левого борта на месте.

Илья Пушкарев
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