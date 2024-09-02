Носовая часть «Титаника» осталась без пятиметрового фрагмента ограждения палубы
Носовая часть «Титаника» до и после обрушения перил. Обложка © X / RMS Titanic, Inc. / RMS Titanic, Inc.
Почти пятиметровая секция ограждения левого борта «Титаника» отломилась от палубы и рухнула на дно океана. Повреждения были выявлены в ходе последней экспедиции к затонувшему в 1912 году пассажирскому лайнеру, сообщила компания RMS Titanic Inc., опубликовав свежие снимки корабля.
«На протяжении десятилетий нос был свидетельством стойкости его силы и гордости. Радикальное изменение в прославленном образе является напоминанием о том, что «Титаник» приходит в упадок, и укрепляет нашу решимость сохранить его наследие», — отметили в организации.
«Титаник» после обрушения перил. Видео © X / RMS Titanic, Inc.
К слову, прошлые экспедиции глубоководных аппаратов к «Титанику» не фиксировали никаких изменений. Даже на самой чёткой в истории видеозаписи затонувшего лайнера, снятой в формате 8K, металлические поручни левого борта на месте.