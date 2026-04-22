«Разбомбим остальную часть страны»: Трамп высказался об открытии Ормуза

Президент США Дональд Трамп заявил, что немедленное открытие Ормузского пролива сделает любую договорённость с Ираном невозможной. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Если мы это сделаем, снимем блокаду, то никакой сделки с Ираном уже и быть не может, если только мы не разбомбим остальную часть страны, включая руководство», – написал Трамп.

Как утверждает американский лидер, ему поступила информация, что Тегеран якобы хочет немедленно открыть пролив.

Таким образом Трамп фактически привязал возможность дипломатического урегулирования к сохранению блокады. Открытие Ормуза, по его логике, автоматически означает военный сценарий.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о решении отложить атаки на Иран по просьбе Пакистана. При этом морская блокада страны продолжится. Американские военные на Ближнем Востоке останутся в полной боевой готовности на время ожидания предложения Тегерана по урегулированию конфликта.