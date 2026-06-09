Внучка Ельцина показала фото поцелуя с сыном Березовского

24-летняя Мария Юмашева, внучка Бориса Ельцина, показала новые снимки со своим возлюбленным Глебом Березовским. Пара устроила фотосессию в ретростиле.

Внучка Ельцина показала нежные фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yumashkaa

На одном из кадров молодые люди нежно целуются, а на другом позируют на фоне живописных европейских пейзажей. Мария сейчас проводит лето за границей. Ранее она получила престижное образование и уже давно живет вне России.

Юмашева — дочь Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента РФ, и Татьяны Юмашевой, дочери Бориса и Наины Ельциных. До романа с Глебом девушка долгое время состояла в отношениях с футболистом Фёдором Смоловым. Теперь её избранником стал младший сын Бориса Березовского.

Глебу Березовскому 28 лет. Он вырос в Великобритании, окончил элитную школу Харроу, среди выпускников которой были Уинстон Черчилль и лорд Байрон. После этого молодой человек продолжил обучение в Университете Южной Калифорнии и нескольких британских бизнес-школах.

Ранее Мария Юмашева показала архивные фото в честь дня рождения. Один из самых заметных кадров — старый семейный снимок с родителями, Татьяной и Валентином Юмашевыми.