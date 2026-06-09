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9 июня, 16:31

Мать Гарика Харламова сообщила о смерти мужа

Наталья Игоревна с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/khar_nat

Наталья Игоревна с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/khar_nat

Мать Гарика Харламова Наталья Игоревна сообщила о смерти своего супруга Гочи Малании. Он был отцом двух её дочерей — Екатерины и Алины. О семейной трагедии Наталья Харламова рассказала в личном блоге. Обстоятельства смерти мужа она раскрывать не стала.

В соцсети мать артиста опубликовала совместный снимок и поблагодарила супруга за годы, прожитые вместе.

«Гоча Малания. 1952–2026. Светлая память и Царствие небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей», — написала Наталья Игоревна.

Подписчики выразили ей соболезнования и пожелали сил пережить утрату. Сам Гарик Харламов пока публично не комментировал случившееся.

В 2018 году артист уже пережил смерть отца Юрия Харламова. Тогда резидент Comedy Club писал, что отца не стало в 56 лет, но причины трагедии не раскрывал.

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Николь Вербер
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