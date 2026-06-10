Пакистан ударил по Афганистану: Кабул сообщил о погибших детях и обвинил соседей в агрессии

Власти Афганистана заявили, что Пакистан нанёс авиаудары по восточным провинциям страны. По данным Кабула, в результате атак погибли 13 человек, большинство из них — дети.

О последствиях ударов сообщил представитель афганского правительства Забихулла Муджахид. По его словам, среди погибших 11 детей, ещё 14 человек получили ранения.

Муджахид утверждает, что удары пришлись по домам мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика. Он назвал действия пакистанской стороны гуманитарным преступлением и актом агрессии.

Представитель Кабула также обвинил вооружённые силы Пакистана в очередном нарушении суверенитета и территориальной целостности Афганистана.

Напряжённость между странами усилилась на фоне обвинений со стороны Исламабада. Пакистан утверждает, что афганские власти укрывают на своей территории членов группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан», признанной террористической в Пакистане и запрещённой в России.

Новый удар может ещё сильнее обострить отношения между соседними государствами. Афганская сторона уже публично осудила действия Пакистана, однако о возможных ответных шагах в исходном сообщении не говорится.