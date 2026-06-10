Немцы грозят оставить российских малышей без подгузников
Производители детских подгузников в РФ пожаловались на «патентный троллинг»
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Отечественные фабрики детской гигиены оказались под прицелом «патентного троллинга». Немецкая организация L&R Vertriebs GmbH начала массово требовать изъятия товаров из магазинов, ссылаясь на исключительные права, закреплённые ещё шесть лет назад, пишет газета «Ведомости».
Спорный документ вызывает вопросы у экспертов из-за расплывчатых формулировок. Как отметил представитель компании «Большой мир», в тексте отсутствуют четкие цифровые параметры, а описанная конструкция с нетканым слоем является общемировым стандартом.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина подчеркнула, что «прописанные в патенте формулы и риски его толкования создают сложности для рынка». По оценкам специалистов, в зоне риска оказалось до 60% тонких подгузников.
Массовые претензии могут привести к серьёзным последствиям: от дефицита на маркетплейсах до значительного повышения цен. При этом сама зарубежная фирма собственное производство в стране не развивает, что наводит на мысли об искусственной блокировке конкуренции.
Отраслевое объединение уже направило обращения в Минпромторг, ФАС и другие ведомства с просьбой оценить правомерность происходящего. Госорганы подтвердили получение жалоб и пообещали провести детальную проверку ситуации.
Ранее Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о крысином яде в детском питании HiPP. Ведомство уточнило — опасный продукт производят на заводе в Германии. Оно не поставляется на территорию России.
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