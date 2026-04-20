Роспотребнадзор: Детское питание HiPP с крысиным ядом не поставляется в РФ

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о крысином яде в детском питании HiPP. Ведомство уточнило — опасный продукт производят на заводе в Германии. Оно не поставляется на территорию России. Роспотребнадзор отслеживает ситуацию через международные системы оповещения.

Данные о выявлении опасного продукта и его поставках в РФ не поступали ни от компетентных органов Евросоюза, ни по системе быстрого оповещения RASFF, ни через международную сеть ИНФОСАН ВОЗ.

Ведомство направило официальный запрос в ООО «Хипп Русь». Компания подтвердила, что овощное пюре «Морковь-картофель» в стеклянных банках производят на немецком заводе Hipp GmbH & Co. Produktion KG. Этот продукт не поступает на российский рынок. Роспотребнадзор также проверил все регистрационные и информационные базы — опасной продукции в РФ нет.

Представители компании сообщили, что сейчас идёт расследование инцидента с детским питанием в Австрии, Чехии и Словакии.

«В целях охраны здоровья Роспотребнадзор рекомендует учитывать информацию при планировании выезда в зарубежные страны и не приобретать вышеуказанную продукцию», — указано в сообщении ведомства.

Напомним, полиция Австрии подтвердила обнаружение крысиного яда в одной из банок HiPP. Производители не исключают возможность попадания опасного вещества в продукцию. Речь идёт о банках с овощами, морковью и картофелем. После этого питание начали отзывать из более чем тысячи супермаркетов.