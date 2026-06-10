«Отцы должны заниматься своим делом»: Михаил Ефремов заявил, что не считает нужным воспитывать детей

Актёр Михаил Ефремов высказал свою точку зрения на роль отцов в семье, утверждая, что воспитание детей – это в первую очередь материнская забота. Он отметил, что его собственный отец — Олег Ефремов — не занимался его воспитанием в традиционном понимании, а скорее давал ему свободу. В качестве профессионального ориентира Михаил Ефремов назвал своего деда — режиссёра Бориса Покровского.

«Я своих детей тоже не воспитываю. Я твёрдо убеждён, что воспитанием ребёнка должны заниматься матери, а отцы — своим делом», — цитирует актёра aif.ru.

Ефремов также признался, что в обычной жизни предпочитает незамысловатые блюда, особенно ему по душе жареная корюшка. А для поддержания себя в форме он выбирает бассейн.

Ранее Life.ru рассказывал, что актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии раздарил столичную недвижимость почти на 200 миллионов рублей. Чтобы избежать судебных споров при разделе имущества, он добровольно переписал на бывшую жену Софью Кругликову шестикомнатную квартиру в Хамовниках. Кроме того, Ефремов передал экс-супруге половину доли ещё в одной квартире на Тверской улице, которая досталась ему в наследство от дяди. Эта недвижимость оценивается в 90 миллионов рублей.