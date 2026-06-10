«Шутить не нужно»: Военный политолог призвал ответить на учения НАТО у границ России

России следует организовать собственные манёвры в Балтийском регионе на фоне активности Североатлантического альянса. Такое мнение высказал эксперт ассоциации военных политологов Олег Глазунов.

Поводом для заявления стали стартовавшие учения ВВС НАТО Ramstein Flag 2026. Они развернулись в непосредственной близости от российских рубежей, охватив воздушное пространство Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании. Манёвры продлятся до 19 июня, в них задействованы 19 стран блока, а интенсивность полётов достигает 150 вылетов ежесуточно.

В комментарии радио «Комсомольская правда» Глазунов подчеркнул, что речь идёт не только об истребителях, но и о военно-транспортных бортах, разведывательной авиации, а также беспилотных аппаратах. По его оценке, игнорировать такую демонстрацию силы нельзя.

Аналитик обратил внимание на то, что отечественные ВКС давно не проводили тренировок вблизи воздушных границ Скандинавских стран, участвующих в данных манёврах, или неподалёку от США. Хотя технически подобная операция осуществима, пусть и потребует ресурсов, она, по мнению эксперта, стала бы отрезвляющим сигналом для участников альянса, передаёт kp.ru.

Напомним, НАТО третий год кряду организует воздушные манёвры Ramstein Flag 2026, основные этапы которых пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании с участием представителей 19 государств. По сведениям Объединённого командования ВВС альянса, планируется задействовать свыше 150 самолётов, включая Boeing E-3A Sentry, и совершать около 150 вылетов ежесуточно.