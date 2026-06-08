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Регион
8 июня, 10:13

«Балтика становится взрывоопасной»: Учения НАТО сочли предвестником войны

Политолог Кузнецов: Учения НАТО на Балтике повышают риски войны

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Учения НАТО на Балтике — это лишь один из множества рисков развязывания войны против России, полагает политолог Борис Кузнецов. По его словам, не менее опасны украинские дроны, которые регулярно залетают в воздушное пространство прибалтийских государств и атакуют нашу территорию.

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Кроме того, эксперт предупредил о рисках, связанных с захватом танкеров, следующих в российские порты на Балтике. Особенно остро ситуация может обостриться, если среди экипажей захваченных судов появятся жертвы — и совсем критично, если погибшие окажутся гражданами России.

«Теперь регион превратился из зоны стабильности в зону напряжения благодаря вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Нынешние учения говорят, что Балтика становится взрывоопасной», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

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Напомним, по данным Politico, НАТО строит «балтийскую крепость» у границ России. Альянс рассматривает шведский остров Готланд в Балтийском море как одну из ключевых стратегических точек для сдерживания РФ.

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Борис Эльфанд
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