Politico: НАТО строит «балтийскую крепость» у границ России

НАТО рассматривает шведский остров Готланд в Балтийском море как одну из ключевых стратегических точек для сдерживания России. Об этом сообщает Politico.

Готланд расположен примерно в 300 километрах от Калининградской области и занимает важное положение в Балтийском регионе. В альянсе считают остров потенциальным центром для размещения авиации, систем противовоздушной обороны и военной логистики. Швеция уже начала наращивать там военное присутствие после вступления в НАТО.

Параллельно на территории острова проходят крупные совместные учения стран альянса. Недавно в тренировках на Готланде приняли участие около 18 тысяч военнослужащих из 13 государств. Командующий шведской армией Микаэль Классон заявил, что возможная атака со стороны России может произойти «в любой момент».

Ранее Германия объявила, что с середины 2026 года германо-нидерландский корпус станет тактическим штабом НАТО для Латвии и Эстонии в рамках обновлённых оборонных планов альянса. Размещение дополнительного штаба в регионе должно усилить координацию сил НАТО и укрепить систему сдерживания России.