«Покупайте собрание сочинений»: Мединский рассказал, с чего начинать изучение истории
Мединский: Покупайте собрание сочинений Тарле и начинайте с него изучение истории
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Изучение истории должно начинаться с ознакомления с полным собранием сочинений известного историка Евгения Тарле. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Это заявление прозвучало после того, как он совместно с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым открыл мемориальную доску в честь Евгения Тарле на здании Дипломатической академии МГИМО в Москве.
Он обратился к присутствующим с настоятельным советом приобрести это издание, которое, по его словам, является совместным проектом МГИМО и РВИО и впервые в истории представляет собой полное собрание работ Тарле, в отличие от неполного издания 1960-х годов.
Мединский подчеркнул, что Тарле был не только выдающимся учёным и преподавателем, но и талантливым популяризатором исторических знаний.
Ранее Владимир Мединский заявил, что в России выпустят новые учебники по истории для 5-11 классов. Сейчас ученики 10-11-х классов используют комплект, который включает четыре тома по истории России и всеобщей истории.
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