«Покупайте собрание сочинений»: Мединский рассказал, с чего начинать изучение истории

Изучение истории должно начинаться с ознакомления с полным собранием сочинений известного историка Евгения Тарле. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Это заявление прозвучало после того, как он совместно с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым открыл мемориальную доску в честь Евгения Тарле на здании Дипломатической академии МГИМО в Москве.

Он обратился к присутствующим с настоятельным советом приобрести это издание, которое, по его словам, является совместным проектом МГИМО и РВИО и впервые в истории представляет собой полное собрание работ Тарле, в отличие от неполного издания 1960-х годов.

Мединский подчеркнул, что Тарле был не только выдающимся учёным и преподавателем, но и талантливым популяризатором исторических знаний.

Ранее Владимир Мединский заявил, что в России выпустят новые учебники по истории для 5-11 классов. Сейчас ученики 10-11-х классов используют комплект, который включает четыре тома по истории России и всеобщей истории.