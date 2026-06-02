2 июня, 10:48

Мединский связал с «‎избыточностью побед» претензии к единому учебнику истории

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Критики единого учебника истории почти не указывают на фактические ошибки в учебных материалах. Об этом помощник президента России Владимир Мединский рассказал в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, негативные отзывы чаще касаются не достоверности материала, а общего впечатления от подачи истории. Мединский отметил, что большинство претензий сводятся к ощущению, что учебник написан ради рассказа о всевозможных победах.

«99% комментариев сводятся к тому, что «создаётся впечатление об избыточности побед», — указал Мединский.

Он напомнил, что в российской истории действительно есть много поводов для гордости: победы над Ордой, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером, создание первой в мире АЭС и полёт человека в космос.

Мизулина назвала учебник по физкультуре бесполезным кирпичом в рюкзаке школьника

Напомним, что в ноябре 2025 года Владимир Мединский заявил, что в России выпустят новые учебники по истории для 5-11 классов. Сейчас ученики 10-11-х классов используют комплект, который включает четыре тома по истории России и всеобщей истории.

Владимир Озеров
